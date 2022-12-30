Чемпионат ОАЭ, 12 тур

Аль-Айн – Аджаман – 2:1

Голы: Лаба, 36, Исмаил, 86 (авт) – Самарджич, 5

Поединок против 10-й команды лиги начался неудачно для хозяев, пропустивших быстрый гол. Автором забитого мяча стал Самарджич, с нескольких метров затолкавший круглого в сетку. Но еще до перерыва Аль-Айн отыгрался. Успех команде Реброва принес стандарт – Лаба головой сравнял счет.

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Ничейный результат держался до 86-й минуты. Подопечным Сергея Станиславовича повезло – голкипер Аль-Хосани отразил мяч после мощного удара, но от его партнера по команде тот предательски закатился в ворота. 2:1 – Аль-Айн выиграл 9 из 12-ти матчей чемпионата и уверенно лидирует. У команды Реброва ни одного поражения, 30 очков и статус лучшей атаки лиги.

Аль-Айн закончил год на положительной ноте. Следующий матч подопечные украинца сыграют 8 января.

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