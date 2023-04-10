"По моей информации, подтвержденной из зарубежных источников, Ребровым предметно интересовался болгарский Лудогорец. Команда, которую можно сравнивать с Ференцварошем. Она точно не беднее, возможно, даже немного сильнее.

У Реброва есть еще два варианта вместо сборной Украины – на специалиста охотятся клубы уровня Лиги чемпионов

Но дело в том, что там даже не дошло до обсуждения финансовых условий. Я так понимаю, что Ребров сразу же отверг это предложение. Даже если сравнивать с Аль-Айном или сборной Украины, кажется, Лудогорец здесь не "канает", – заявил Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

К слову, болгарский гранд, за который играет Игорь Пластун, регулярно участвует в квалификации Лиги чемпионов и выступает в еврокубках. В последний раз коллектив играл в групповом этапе ЛЧ в сезоне 2016/17.

Реброва долгое время связывают со сборной Украины, но пока нет однозначного ответа относительно того, возглавит ли тренер главную команду страны летом. Была информация, что на легенду Динамо охотятся 2 клуба уровня Лиги чемпионов.

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