Защитник киевского Динамо Александр Тымчик вынужден покинуть турецкий лагерь подготовки сборной Украины к ноябрьским матчам в Лиге наций, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вместо него тренерский штаб национальной команды решил вызвать абсолютного дебютанта "сине-желтых" – представителя львовского Руха Алексея Сыча.

Напомним, ранее Ребров вынужден был довызвать Виталия Буяльского вместо Виктора Цыганкова (в конце концов капитан Динамо из-за повреждения не смог прибыть в расположение сборной) и Дмитрия Ризныка вместо Андрея Лунина.

Отметим, впереди у "сине-желтых" два заключительных матча в группе В1 Лиги наций. 16 ноября Украина в Батуми на AdjaraBet Arena сыграет с Грузией, а 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania встретится с Албанией.

После 4-х туров команда Сергея Реброва идет в турнирной таблице группы В1 последней, набрав 4 очка. Лидирует с 7 пунктами Чехия, а вторую-третью строчки с 6 баллами делят Грузия и Албания.

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