В ближайшем вызове сборной Украины на матчи против Франции и Азербайджана появились сразу два дебютанта.

22-летний полузащитник Шахтера Олег Очеретько и 20-летний центральный защитник Динамо Тарас Михавко получили первые шансы проявить себя на международной арене в команде Сергея Реброва, сообщает ТаТоТаке.

Количество игроков Динамо в составе на эти поединки оказалась минимальной за последние годы – только четыре футболиста из киевского клуба попали в основной список. Кроме Михавко, это Александр Тымчик, Николай Шапаренко и Владислав Ванат.

В резервный список вошли еще трое потенциальных участников – Владимир Бражко, Александр Пихаленок и Назар Волошин, которые могут получить шанс при необходимости.

Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе станут национальные команды Франции, Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.

