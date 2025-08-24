Ребров вызовет на матчи отбора ЧМ-2026 дебютантов из Шахтера и Динамо – минимум "бело-синих" в составе сборной Украины
В ближайшем вызове сборной Украины на матчи против Франции и Азербайджана появились сразу два дебютанта.
22-летний полузащитник Шахтера Олег Очеретько и 20-летний центральный защитник Динамо Тарас Михавко получили первые шансы проявить себя на международной арене в команде Сергея Реброва, сообщает ТаТоТаке.
Количество игроков Динамо в составе на эти поединки оказалась минимальной за последние годы – только четыре футболиста из киевского клуба попали в основной список. Кроме Михавко, это Александр Тымчик, Николай Шапаренко и Владислав Ванат.
В резервный список вошли еще трое потенциальных участников – Владимир Бражко, Александр Пихаленок и Назар Волошин, которые могут получить шанс при необходимости.
Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе станут национальные команды Франции, Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.
