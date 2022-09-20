"Планирую ли возвращаться в Украину? С удовольствием вернусь в Украину. Если клубы интересуются тренером Ребровым, они в первую очередь должны задавать вопросы Аль-Айну. Я принадлежу этому клубу, я не свободный агент сейчас. Я не могу прийти в Аль-Айн и просто расторгнуть контракт. Даже если бы были предложения от украинских клубов, то в первую очередь они должны обращаться в мой клуб, потому что у меня есть действующий контракт. Когда он закончится, я буду иметь право выбирать место своей работы.

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Интересует ли работа в сборной Украины? Ну, послушайте, для любого тренера работать в национальной сборной Украины это престижно, особенно сейчас. Это долг твоей стране, которая тебя воспитала, сделала тебя человеком. Я на 100% уверен, что любой украинский тренер, которому будет предложен возглавить сборную, не откажется от этого. Если будет предложение от сборной Украины, то я с удовольствием приму его.

Какие иностранные клубы интересно было бы возглавить? Я никогда не задумывался. Я не думал, что буду работать в Ференцвароше, Аль-Айне. Тренер – это человек, подвластный кому-то, каким-то предложениям. Ты не можешь просто по истечении контракта сказать: "Хочу работать в Англии или Италии". Но оттуда предложений нет. Какие будут предложения, так и буду рассматривать", – поделился Ребров в интервью "Футбол 24 / 24 канал".

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