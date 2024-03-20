Сборная Украины проводит последние приготовления перед полуфиналом отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Сегодня делегация украинской команды на автобусе преодолела 72 км от Сараева до Зеницы, где состоится игра. Путешествие длилось 50 минут, информирует пресс-служба УАФ.

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Вечером подопечные Реброва провели тренировку на Билином Поле и похвалили газон. Подтвердились хорошие новости о Викторе Цыганкове – хавбек Жироны оправился от травмы колена и тренировался в общей группе. Это означает, что в распоряжении Реброва все 28 вызванных игроков, но перед объявлением заявки 5 придется отсеять.

Напомним, полуфинал отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной состоится уже завтра, 21 марта, начало в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.

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