Во втором туре первенства ОАЭ Аль-Айн разобрался с Эмирейтс Клаб (2:0). Команда Сергея Реброва стала лидером чемпионата, не потеряв ни одного очка.

Чемпионат ОАЭ, 2 тур

Аль-Айн – Эмирейтс Клаб – 2:0

Голы: Мериах, 27, Лаба, 43

Подопечные Сергея Станиславовича обеспечили себе три очка еще до перерыва, дважды поразив ворота Эмирейтс Клаб. Во втором тайме забитых мячей не было – Аль-Айн набрал 6 очков из 6-ти возможных и возглавил турнирную таблицу благодаря лучшей разнице голов, чем у Аль-Ахли (5:1 против 2:0). Правда, Аль-Вахда свой матч второго тура еще не сыграл.

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Напомним, 47-летний Сергей Станиславович считался главным претендентом на пост тренера сборной Украины, но не смог разорвать контракт с Аль-Айном, поскольку руководство клуба не захотело отпускать Реброва. Исполняющим обязанности наставника "сине-желтых" стал Александр Петраков, который будет готовить национальную команду к сентябрьским поединкам отбора на ЧМ-2022.

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