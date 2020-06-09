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Ребров выходил на экс-игроков Динамо в Турции по Фенербахче, – СМИ

17:16 51 Читати українською
Ребров выходил на экс-игроков Динамо в Турции по Фенербахче, – СМИ
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров имеет немало источников информации в чемпионате Турции, куда его активно сватают в течение последних недель.

Украинский специалист собирал информацию о Фенербахче у своих экс-подопечных из Динамо, утверждает Fotospor.

Фенербахче назначил временного тренера – в турецкий клуб сватают Реброва

Ребров знает немало игроков, которые работали с ним в Киеве и сейчас выступают за турецкие клубы. Это Домагой Вида (Бешикташ), Сергей Рыбалка (Сивасспор), Николай Морозюк и Денис Гармаш (Ризеспор), Юнес Беланда (Галатасарай) и Артем Кравец (Кайсериспор). Ребров узнавал их мнение о Фенербахче, а ранее успел провести встречу с президентом "канареек" Али Кочем.

Напомним, контракт украинского тренера с Ференцварошем рассчитан до 30 июня 2023 года, команда имеет отличные шансы добыть второй титул чемпиона Венгрии подряд.

Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие

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