Ребров выходил на экс-игроков Динамо в Турции по Фенербахче, – СМИ

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров имеет немало источников информации в чемпионате Турции, куда его активно сватают в течение последних недель.

Украинский специалист собирал информацию о Фенербахче у своих экс-подопечных из Динамо, утверждает Fotospor.

Фенербахче назначил временного тренера – в турецкий клуб сватают Реброва

Ребров знает немало игроков, которые работали с ним в Киеве и сейчас выступают за турецкие клубы. Это Домагой Вида (Бешикташ), Сергей Рыбалка (Сивасспор), Николай Морозюк и Денис Гармаш (Ризеспор), Юнес Беланда (Галатасарай) и Артем Кравец (Кайсериспор). Ребров узнавал их мнение о Фенербахче, а ранее успел провести встречу с президентом "канареек" Али Кочем.

Напомним, контракт украинского тренера с Ференцварошем рассчитан до 30 июня 2023 года, команда имеет отличные шансы добыть второй титул чемпиона Венгрии подряд.

Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие