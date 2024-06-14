"Стиль игры Реброва? Я считаю, что скорость очень важна для современного футбола. Остальное вы увидите на Евро-2024. На уровне национальных сборных собраны лучшие игроки своих стран, поэтому иногда приходится подстраиваться под соперника. Бывают и травмы.

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Поэтому для сборной Украины очень важно показать, что они понимают, как играть по другой схеме. Мы показали это в отборочном цикле, и я убежден, что продемонстрируем это на Евро.

Перспективы на турнире? Оставим это болельщикам. Для нас сейчас важно готовиться к каждой игре. Я вижу своих игроков; вижу, что они очень мотивированы; вижу, что они футболисты высокого уровня. Примерно половина нашей команды – это игроки, которые сейчас выступают в Украине. В стране, где идет война, и я считаю, что это очень важно, что в нашем чемпионате есть такие сильные футболисты.

Думаю, у этой сборной действительно большой потенциал, но сам по себе он ничего не значит. На таком турнире нужно показывать свой максимум. Если мы хотим чего-то достичь, нужно в каждой игре показывать свой лучший уровень", – приводит слова Реброва 777score.com.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 попала в группу E, где встретится с Румынией (17 июня), Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).

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