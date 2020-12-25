"Безусловно, больше всего запомнилась домашняя игра с Мольде в квалификации Лиги чемпионов. Хотя мы до этого сыграли тяжелые матчи против Селтика и загребского Динамо в квалификации Лиги чемпионов, всегда труднее всего сделать финальный шаг. На этот раз все было так же.

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С Мольде была только нулевая ничья, но благодаря этому результату мы попали в групповой этап Лиги чемпионов, что стало огромным достижением как для клуба, так и для Венгрии", – цитирует Реброва сайт Ференцвароша.

Напомним, венгерский клуб завершил групповой этап ЛЧ на последнем месте, набрав одно очко в противостояниях с Динамо, Ювентусом и Барселоной.

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