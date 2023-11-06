Ребров выбрал соперника для сборной Украины перед решающим матчем за выход на Евро-2024 с Италией
Национальная команда проведет контрольную игру против польской Лехии.
Сборная Украины перед решающим матчем против Италии в борьбе за выход на чемпионат Европы 2024 проведет спарринг в Гданьске. Соперником подопечных Сергея Реброва станет местная Лехия. Об этом пишет Игорь Бурбас.
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По информации источника, идея провести матч возникла в результате договоренности главных тренеров команд – Сергея Реброва и Шимона Грабовски.
Напомним, матч между Украиной и Италией состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
После 7 матчей сборная Украины идет в турнирной таблице группы С на второй строчке. В Италии на 3 очка меньше и игра в запасе.
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