Сборная Украины перед решающим матчем против Италии в борьбе за выход на чемпионат Европы 2024 проведет спарринг в Гданьске. Соперником подопечных Сергея Реброва станет местная Лехия. Об этом пишет Игорь Бурбас.

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По информации источника, идея провести матч возникла в результате договоренности главных тренеров команд – Сергея Реброва и Шимона Грабовски.

Напомним, матч между Украиной и Италией состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

После 7 матчей сборная Украины идет в турнирной таблице группы С на второй строчке. В Италии на 3 очка меньше и игра в запасе.

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