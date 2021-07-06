"Кто-то из известных англичан написал в соцсетях, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен. За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии – один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией.

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Отмечу высокую интенсивность в игре Италии. Вот этот компонент действительно заслуживает внимания на чемпионате Европы. Раньше итальянцы так не играли, у них были хорошие выпады, они умело выбегали в контратаки. Но сейчас совсем другая картина. Команда добавила во всех фазах игры, действует очень интенсивно.

Даже в конце матча с Бельгией, если вы посмотрите последние 10 минут, было заметно, что, ведя в счете, футболисты сборной Италии продолжали прессинговать, бежать, отбирать мяч подальше от своих ворот. Самый высокий темп поддерживается на протяжении всех 90 минут, независимо от соперника и счета. Во всех матчах Роберто Манчини использует по пять замен, и игроки, которые выходят на поле, ничем не слабее. И, что самое главное, они не меняют структуру игры", – цитирует Реброва Команда1.

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