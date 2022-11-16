Легенда украинского футбола Сергей Ребров во время визита в Киев не забыл о наших защитниках.

Украинский тренер уже передал военным несколько автомобилей, а во время поездки в Украину лично встретился с воинами.

Ребров приехал в Киев, чтобы встретиться с представителями УАФ, – источник

Сергей Ребров навестил раненых в Главном военном клиническом госпитале. Тренер вручил подарки и искренне поблагодарил за героизм. "Ребята, вы все – герои! Каждый день вы и ваши собратья это доказывают. Вы уже освободили Харьковщину и Херсон, чем предоставили всем украинцам чувство счастья и гордости. Гордимся вами", – заявил Сергей Станиславович.

Также наставник посетил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, где пообщался с будущими защитниками Украины, сообщает Бомбардир.

Напомним, Ребров с Аль-Айном занимают 5 место в чемпионате ОАЭ. Отставание от лидера первенства составляет 5 очков.

По появившимся ранее слухам, 48-летний Сергей Ребров якобы встретился с руководством УАФ относительно потенциальной работы в сборной Украины. Контракт Александра Петракова действует до конца 2022 года.

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