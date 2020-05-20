Ребров вспомнил завершение карьеры в сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров не сожалеет том, как сложилась его карьера в национальной команде.

"Не буду сейчас утверждать, чего именно нам не хватило в матче с Италией в четвертьфинале ЧМ-2006 – опыта, сил, эмоций. Мы проиграли будущему чемпиону мира, хотя на 0:3 точно не заслуживали. Я на поле так и не вышел. Не помню, почему. Да, мешала травма, а там еще в первом тайме тренеры сделали две вынужденные замены. В любом случае, мы возвращались домой в хорошем настроении.

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Для меня это был, по сути, уже финиш карьеры в сборной. В следующем отборочном цикле сыграл еще один раз, и этот матч, с Грузией, стал последним. Я не делал никаких заявлений, но понимал, что в Украине выросла новая плеяда молодых исполнителей. У меня нет чувства разочарования, что я где-то не доиграл в национальной команде. Все сложилось так, как должно было сложиться.

Считаю, что в сборной я закончил как раз вовремя. Провел там почти 15 лет, но никогда не гонялся за статистикой, не высасывал ее из пальца – даже не знаю, сколько у меня матчей за сборную. Но каждая игра в ее составе становилась для меня событием. Национальная команда все время была в моем сердце и остается по сей день. С большим интересом слежу за тем, как играет нынешняя сборная, и всегда за нее переживаю", – цитирует Реброва Команда 1.

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