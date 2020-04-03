Ребров вспомнил дебютный вызов в сборную Украины из лагеря Шахтера

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о своем первом матче в футболке "сине-желтых".

"В начале лета 1992 года в одном из поединков в составе Шахтера мне удалось оформить хет-трик. После этого в клубе сказали, что пришел вызов в сборную. Эмоции? Да какие они могли быть у пацана, только отпраздновавшего совершеннолетие!

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В сборную я приехал с огромной радостью. Нас поселили в гостинице "Спорт", но долго не говорили, полетим мы на игру в США или нет. Ребятам даже сказали: "Хотите – ждите, а нет – можете ехать по домам". Я поступил так, как и мои одноклубники по Шахтеру – Евгений Драгунов и Сергей Щербаков. Мы остались. Так я и попал на второй матч в истории сборной, который стал для меня дебютным. Честно, вообще не помню, как проходила игра. В справочниках написано, что на 76-й минуте я заменил Сергея Ковальца, а матч закончился вничью – 0:0", – рассказал Ребров в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, Сергей дебютировал за национальную сборную Украины 27 июня 1992 года в игре против сборной США. Последний поединок за "сине-желтых" провел 6 сентября 2006 года против Грузии (3:2). Всего за карьеру Ребров сыграл 75 матчей и забил 15 голов.

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