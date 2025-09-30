Греческий Панатинаикос стремится пригласить Сергея Реброва на должность главного тренера. Клуб из Афин готов предложить украинскому тренеру контракт на три года, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Ребров может потерять вариант с Панатинаикосом – Греческий СМИ назвал факторы, которые повлияют на судьбу украинца

Отмечается, что Ребров будет возглавлять сборную Украины во время октябрьских матчей отбора к ЧМ-2026 и именно от них будет зависеть его дальнейшая судьба. Если по итогам этих игр Украина потеряет шансы на выход на Мундиаль, то 51-летний наставник покинет свой пост. Однако в случае положительного результата Сергей Ребров останется тренером "сине-желтых" еще на ноябрьские матчи.

Напомним, в октябре сборная Украины сыграет выездную игру против Исландии и номинально домашний матч с Азербайджаном. Контракт Реброва с УАФ рассчитан до июня 2026 года.

