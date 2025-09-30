Ребров вскоре может покинуть сборную Украины – Бурбас рассказал, от чего зависит судьба наставника
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров может вернуться к клубной работе.
Греческий Панатинаикос стремится пригласить Сергея Реброва на должность главного тренера. Клуб из Афин готов предложить украинскому тренеру контракт на три года, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.
Отмечается, что Ребров будет возглавлять сборную Украины во время октябрьских матчей отбора к ЧМ-2026 и именно от них будет зависеть его дальнейшая судьба. Если по итогам этих игр Украина потеряет шансы на выход на Мундиаль, то 51-летний наставник покинет свой пост. Однако в случае положительного результата Сергей Ребров останется тренером "сине-желтых" еще на ноябрьские матчи.
Напомним, в октябре сборная Украины сыграет выездную игру против Исландии и номинально домашний матч с Азербайджаном. Контракт Реброва с УАФ рассчитан до июня 2026 года.
