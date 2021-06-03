Украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров не скрывает интерес к своим услугам от других клубов.

Слухи о АЕК, Тоттенхэме, командах ОАЭ – начал ли уже переговоры с потенциальными работодателями? Нет.

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Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно – у меня действующий контракт с Ференцварошем. Как только он будет расторгнут, мы непременно поговорим", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, действующий контракт украинского специалиста с венгерским клубом рассчитан до лета 2022-го. Сам Ребров не скрывает разногласий с руководством Ференцвароша.

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