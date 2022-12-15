"Прилетал в Киев, чтобы провести переговоры по моему назначению главным тренером сборной Украины? Здесь нечего комментировать. Теперь я тренер Аль-Айна. Переговоры всегда ведутся. Я сосредоточен на этой работе, но всегда говорил, что, если будет интерес от сборной – я всегда рад работать в Украине, для своего народа. Если будет возможность, буду с удовольствием работать в Украине.

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Не раздражает ли, что СМИ постоянно связывают с Динамо или сборной Украины? Я не читаю так много СМИ, как вы читаете. Я сосредоточен на своей работе и семье, не так часто читаю какие-либо высказывания. Иногда друзья звонят по телефону и спрашивают о чем-то. Работа журналистов – всегда что-либо говорить. Какие-то скандальные или сенсационные статьи выбрасывать", – рассказал Ребров на YouTube-каналі Анны Ребровой.

Напомним, контракт Александра Петракова с УАФ истекает 31 декабря. Пока ни тренер, ни УАФ не сообщали хотя бы о намерении продолжить сотрудничество. Сергея Реброва называют одним из главных кандидатов в должность.

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