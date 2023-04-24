"Я объяснял игрокам важность сохранения концентрации на протяжении всего матча. Тем более, что соперник отличается скоростью. Мы создали много моментов у чужих ворот, но забили только два гола.

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Мы доминировали по ходу матча, но наша игра в атаке была поспешной. У нас все еще есть шансы на чемпионство, теперь должны хорошо подготовиться к финалу Кубка президента ОАЭ", – приводит слова Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Добавим, что подопечные украинца упустили победу над Бани Ясом (2:2), пропустив оба мяча после 90-й минуты.

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