Ребров все еще верит в шансы Аль-Айна на чемпионство – команда упустила победу на последних секундах
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата ОАЭ против Бани Яса.
"Я объяснял игрокам важность сохранения концентрации на протяжении всего матча. Тем более, что соперник отличается скоростью. Мы создали много моментов у чужих ворот, но забили только два гола.
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Мы доминировали по ходу матча, но наша игра в атаке была поспешной. У нас все еще есть шансы на чемпионство, теперь должны хорошо подготовиться к финалу Кубка президента ОАЭ", – приводит слова Реброва официальный сайт Аль-Айна.
Добавим, что подопечные украинца упустили победу над Бани Ясом (2:2), пропустив оба мяча после 90-й минуты.
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