"После того, как в начале года в трансферной политике Ференцвароша возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков моя мысль была услышана. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб... подписал еще одного новичка.

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Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, иду – не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить. Понимаю, что Габор Кубатов занят в правительстве страны, но у Ференцвароша миллионы болельщиков, и судьба клуба им не безразлична. Люди встречали меня на улицах и спрашивали только об одном: "Сергей, вы что уходите?"

Безусловно, разногласия и недоразумения бывают у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, благодаря обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось.

У меня действующий контракт сроком еще на год, и я уважаю этот договор. Я не из тех людей, которые бегут при первой лучшей возможности, увидев улучшенные условия. Перед стартом прошлого сезона у меня были очень хорошие предложения от очень хороших клубов. Но у меня такой характер – если работаю с кем верю в этих людей, то не могу просто так разорвать контракт. И я рад, что остался в Ференцвароше.

Для меня это принципиальный вопрос, ведь я не собирался идти из Ференцвароша, мне нравилось здесь работать. Однако если клуб что-то говорит игрокам за моей спиной, значит, это клуб сделал какой-то выбор. В общем, я планирую быть в Будапеште 8 июня, как и было условлено ранее. Может, тогда и будут какие-то объяснения", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, действующий контракт украинского специалиста с венгерским клубом рассчитан до лета 2022-го.

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