Ребров возобновил сезон с неоднозначного камбека – Зубков и Харатин оказались в тени неожиданного героя

Чемпионат Венгрии, 1 тур

Ференцварош – Дебрецен – 2:1

Голы: Шигер, 21, 42 – Боди, 13

Команды должны были встретиться в первом туре, однако тогда график пришлось изменить из-за участия Ференцвароша в еврокубках. Ференцварош перед паузой имел серию из трех матчей – две победы и ничья. А вот Дебрецен лихорадило – всего три очка в пяти последних турах. Действующий чемпион страны явно считался фаворитом, да еще и при поддержке 5 тысяч фанов, хотя и всего лишь картонных.

Сергей Ребров выпустил в основе обоих игроков сборной Украины – Харатина и Зубкова. В воротах Дебрецена стоял их соотечественник Александр Надь, а Юрий Габовда остался в запасе. Дебют встречи был за Дебреценом. Гости решились на высокий прессинг, который принес результат уже на 13 минуте. Хавбек "локи" Аттила Хариш "переехал" Эльдара Чивича, и мяч оказался в ногах Адама Боди. Тот, не раздумывая, влупил мяч в сетку ворот из-за пределов штрафной.

The tournament has started again, and it is especially important to keep in touch during these times. So we announced a campaign, to "Be There Somehow", and 5,000 fans were present at the first match #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/GW9MAaqJPe