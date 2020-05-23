Ребров возобновил сезон с неоднозначного камбека – Зубков и Харатин оказались в тени неожиданного героя

Ференцварош и Дебрецен сыграли первый матч чемпионата Венгрии после перерыва.

Чемпионат Венгрии, 1 тур

Ференцварош – Дебрецен – 2:1

Голы: Шигер, 21, 42 – Боди, 13

Команды должны были встретиться в первом туре, однако тогда график пришлось изменить из-за участия Ференцвароша в еврокубках. Ференцварош перед паузой имел серию из трех матчей – две победы и ничья. А вот Дебрецен лихорадило – всего три очка в пяти последних турах. Действующий чемпион страны явно считался фаворитом, да еще и при поддержке 5 тысяч фанов, хотя и всего лишь картонных.

Сергей Ребров выпустил в основе обоих игроков сборной Украины – Харатина и Зубкова. В воротах Дебрецена стоял их соотечественник Александр Надь, а Юрий Габовда остался в запасе. Дебют встречи был за Дебреценом. Гости решились на высокий прессинг, который принес результат уже на 13 минуте. Хавбек "локи" Аттила Хариш "переехал" Эльдара Чивича, и мяч оказался в ногах Адама Боди. Тот, не раздумывая, влупил мяч в сетку ворот из-за пределов штрафной.

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The tournament has started again, and it is especially important to keep in touch during these times. So we announced a campaign, to "Be There Somehow", and 5,000 fans were present at the first match #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/GW9MAaqJPe — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) May 23, 2020

Пощечина вернула Ференцварош к себе. Подопечные Реброва забрали мяч, а Дебрецен и сам начал жаться к своим воротам. Расплата пришла сразу – Давид Шигер остался без опеки в районе "точки" и с лету добил мяч после попадания Боли в перекладину. "Фради" даже не думал останавливаться и увеличил давление. Боли промахнулся с линии штрафной, а Надь справился с дальним выстрелом Нгуена.

Харатин взял на себя функции главного диспетчера в центре поля, правда, на 36-й минуте получил желтую. А вот Зубков был почти незаметным. Большинство атак Ференцвароша проходили с левого фланга, а справа больше инициировал защитник – капитан "зеленых" Ловренчич. Перед самым перерывом Ференцварош вышел вперед – Шигер роскошным выстрелом из 25-28 метров наказал Надя за слишком далекий выход из ворот. Интересно, что это были лишь третий и четвертый мячи Давида в чемпионате. Ранее был дубль в ворота Фехервара (10 тур).

Второй тайм был откровенно скучным. Ференцварош спокойно держал мяч, не давая сопернику даже надежды на контратаку. Зубков ушел с поля на 60 минуте – откровенно неудачный матч воспитанника Шахтера ( "горчичник" он получил еще раньше Харатина). Команда Реброва могла увеличить преимущество в компенсированное время, но Боли снова упустил возможность.

Не слишком яркая победа позволила Ференцварошу оторваться от второго Фехервара на шесть очков (есть еще одна игра в запасе). Габовда и Надь рискуют бороться за выживание – Дебрецен имеет всего два пункта запаса над зоной вылета.

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