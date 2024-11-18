Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оказался в неприятной ситуации во время предматчевой пресс-конференции.

Во время пресс-конференции Сергея Реброва накануне встречи сборных Албании и Украины произошел неприятный инцидент, в котором наставнику "сине-желтых" пришлось делать замечания.

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Когда пресс-атташе сборной Украины Виталий Плецан обращался к журналистам, объясняя порядок проведения мероприятия, извне раздались громкие крики, которые мешали проведению пресс-конференции. Сергей Ребров сделал замечание, попросив успокоить тех, кто нарушал порядок.

Добавим, что это не единственный инцидент, который произошел на пресс-конференции. Перед началом мероприятия переводчик, которого предоставила федерация футбола Албании, хотел переводить вопросы для Реброва и Яремчука на русском языке.

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