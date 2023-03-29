"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной Украины появляется. Но неужели вы считаете, что я должен все это комментировать?

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Я озвучил свою позицию относительно работы в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него", – поделился Ребров в комментарии Украинскому футболу.

Ранее Динамо Киев Inside сообщил, что для Сергея Реброва будто бы приоритетным вариантом продолжения карьеры является подписание нового контракта с Аль-Айном. При этом, специалиста уже длительное время сватают в сборную Украины. Действующий контракт Сергея Станиславовича с Аль-Айном завершается летом этого года.

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