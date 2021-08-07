Ребров договорился с Аль-Айном о разрыве контракта и уже 9 августа будет представлен в статусе главного тренера сборной Украины, информирует Sport.ua.

Маркевича не будет в сборной Украины, – Бурбас

Сергей Станиславович подпишет соглашение по схеме "2+1", поэтому кроме отбора на ЧМ-2022 он будет возможность готовить "сине-желтых" к квалификации на Евро-2024. Отметим, что вчера стало известно, что УАФ не удалось договориться с Мироном Маркевичем насчет контракта.

Напомним, нового руководителя должны избрать уже 9 августа, когда состоится заседание Исполкома УАФ. Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы, проведя 52 официальные встречи. Достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.