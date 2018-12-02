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Ребров во главе Ференцвароша разгромил Пакш, четыре украинца помогли Кишварде одержать победу

1 декабря 22:33 89 Читати українською
Ребров во главе Ференцвароша разгромил Пакш, четыре украинца помогли Кишварде одержать победу
ФК Ференцварош

Состоялись очередные матчи 16-го тура чемпионата Венгрии. Команды украинцев одержали победы.

Венгрия, 16 тур

Кишварда – Академия Пушкаша – 1:0

Гол: Хорват, 35

Пакш – Ференцварош – 0:3

Голы: Беде, 16, Блазич, 26, Варга, 67

В стартовом составе Кишварды, которая минимально одолела Академию Пушкаша, появилось трое украинцев: Артем Милевский, Павел Лукьянчук и Роман Карасюк, а Богдан Мельник вышел на поле на 68 минуте.

Эта победа стала для Кишварды лишь третьей в нынешнем сезоне Для того, чтобы покинуть зону вылета, ей нужно одержать еще минимум 2 очка.

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Ференцварош без проблем разобрался с Пакшем, забив в ворота соперника три "сухих" мяча. Команда, наставником которой является Сергей Ребров, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

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