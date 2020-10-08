Сергей Ребров в квартете с Барселоной, Динамо и Ювентусом будет рассчитывать на 29 исполнителей.

Ребров получил задание на Лигу чемпионов – никто не ждет чуда в группе с Динамо, Барселоной и Ювентусом

Ожидаемо место в списке получили и два украинских легионера. Полузащитник Игорь Харатин заявлен под номером 14, а вингер Александр Зубков в 11-м. Также к команде присоединился именитый новичок Роберт Мак, который в матчах квалификации участия не принимал.

Напомним, подопечные Реброва начнут свой путь в группе ЛЧ выездом в Барселону (20 октября), а в параллельном матче Динамо примет Ювентус.

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