В Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины стремится вернуть звездного тренера, который приложил руку к громким победам

Во время обсуждения выступлений национальной сборной, по инициативе президента УАФ Андрея Шевченко, было принято решение выразить полную поддержку Сергею Реброву и его тренерскому штабу. Это предложение единогласно одобрили все члены исполкома. Сергей Ребров, в свою очередь, поблагодарил за доверие и отметил свою веру в потенциал команды.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3), одолела Словакию (2:1) и разошлась миром с Бельгией (0:0). В итоге все четыре команды набрали одинаковое количество очков (по четыре), однако у "сине-желтых" оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов и она заняла последнее место в квартете.

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