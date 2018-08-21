Ребров: В матче против Арсенала у Ярмоленко будет больше шансов себя проявить

Экс-игрок Вест-Хэма Сергей Ребров прокомментировал игру Андрея Ярмоленко в матче против Борнмута и оценил переспективы на матч против Арсенала.

"Было сложно – на нем всегда висели по два защитника. Хотя передач он получал достаточно. Вот, если бы Вест Хэм выигрывал, и соперник раскрылся, пришлось бы гораздо проще.

Ребров: Ярмоленко рассчитывал выйти в основе на матч против Борнмута – он расстроился

Так что в ближайшем поединке, против Арсенала, у Андрея, думаю, будет больше шансов себя проявить. Канониры сами играют, но при этом оставляют пространство, и его можно будет использовать", – цитирует Реброва Zbirna.com.