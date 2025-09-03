Прошел первый тренировочный день перед матчем против Франции (5 сентября, Вроцлав) и поединком с Азербайджаном (9 сентября, Баку), сообщает пресс-служба УАФ.

Украина – Франция: где смотреть стартовый матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026

В начале занятия футболисты тренировались под дождем, однако впоследствии погодные условия улучшились. Команда работала в упрощенном режиме: одни игроки занимались восстановлением, другие выполняли игровые упражнения в группах.

Подготовка будет продолжаться и сегодня, 3 сентября, согласно расписанию. Уже в четверг, 4 сентября, национальная команда отправится во Вроцлав, где на стадионе Тарчинский Арена проведет предматчевые мероприятия.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта