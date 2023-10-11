"Всегда приятно приезжать в сборную, поэтому я очень доволен. Добирался сюда пару дней, но это неважно. Главное, что я приехал и включился в процесс.

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Тренерский штаб уже дает нам понять, что хочет видеть в следующем матче с Северной Македонией. Поэтому начинаем нарабатывать игровые схемы. Проходят очень интересные интенсивные тренировки. Немного тяжело после дороги, но уже разбегался, поэтому должно быть легче. Я не прошу от тренеров никаких послаблений, связанных с поздним прибытием. Опоздал на сбор – надо наверстывать.

Северная Македония – очень сильный соперник. Мы это увидели и в первом поединке, и как они играли с итальянцами. Это качественная команда с хорошими игроками, поэтому у нас будет нелегкий матч. Надо настраиваться на каждую игру, как на последнюю, ведь в сборной по-другому и не может быть. Я уверен, что на трибунах будет много наших болельщиков, поэтому ожидаем хорошую поддержку", – цитирует Сватка официальный сайт УАФ.

Напомним, Александр изначально находился в резервном списке "сине-желтых", но травмы Цыганкова и Ярмоленко заставили Реброва корректировать состав команды.

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