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Ребров уверенной победой вывел Ференцварош в следующий раунд Кубка Венгрии

19:40 23 Читати українською
Ребров уверенной победой вывел Ференцварош в следующий раунд Кубка Венгрии
Ференцварош шагает в 1/16 финала турнира / Фото ФК Ференцварош

Ференцварош и Фехервар провели свои поединки 1/32 финала Кубка Венгрии.

Кубок Венгрии, 1/32 финала

Эльоре – Ференцварош – 1:3

Голы: Балог, 10 – Боли, 5, Миклошвар, 12 (аг.), Бали, 64

Тисауйварош – Фехервар – 0:3

Голы: Ходжич, 39, Футач, 75, 90

Ребров с Ференцварошем одолел Фехервар Петряка в битве лидеров чемпионата Венгрии

Сергей Ребров решил выпустить в стартовом составе Ференцвароша только одного украинца – Данила Игнатенко, и этого оказалось вполне достаточно. Команды быстро обменялись голами, а дальше игра была под полным контролем гостей, что конвертировалось в еще 2 забитых гола.

Фехервар на кубковый поединок позволил отдохнуть Ивану Петряку и оставил украинца вне стартового состава. Тисауйварош сильно не сопротивлялся против именитого соперника и позволил забить себе три безответных мяча.

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