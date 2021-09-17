Чемпионат ОАЭ, 4-й тур

Аль-Айн – Аль-Иттихад – 4:1

Голы: Рахими, 2, Лаба, 10, 26, Гуанка, 45+6 – Млапа, 51

"Босс" украинского специалиста набрал уверенную поступь на старте чемпионата ОАЭ – 3 победы в трех стартовых турах и заслуженное первое место. Поединок против середняка Аль-Иттихада не должен был стать проблемой для подопечных Реброва. И не стал.

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Аль-Айн, захватив инициативу со старта, полностью перекрыл кислород сопернику и наколотил ему аж 5 мячей, но один из них был отменен после просмотра VAR. После перерыва Аль-Иттихаду удалось забить раз, но не более. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Босса" со счетом 4:1.

После четырех туров в активе Сергея Реброва 12 зачетных баллов и лидерство в турнирной таблице первенства ОАЭ.

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