Ребров: Уровень украинского чемпионата, несмотря на все разговоры, достаточно высокий

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров отметил выступление сборной Украины U-19 на юношеском ЧЕ-2018 и поделился мыслями относительно того, смогут юные футболисты заиграть на взрослом уровне.

"Не факт, что любой из этих 19-летних игроков, которые хорошо выступают на чемпионате Европы, сразу заиграет в УПЛ. Уровень нашего чемпионата, несмотря на все разговоры, достаточно высок, поэтому в таком возрасте не всех молодых исполнителей нужно сразу бросать в Премьер-лигу.

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Все решения должны быть взвешенными и последовательными, однако в любом случае ребята сами должны давать повод, чтобы получить шанс.

Форвард Супряга мне понравился, но мы должны сравнивать уровень U-19 с выступлениями, например, в Лиге чемпионов.

Задатки у форварда СК Днепр-1 хорошие, он отлично работает с мячом на скорости. Гол в ворота сборной Англии вышел замечательный – Супряга прекрасно разобрался с защитником в штрафной. Будем надеяться, что он вырастет в хорошего форварда, и наши топ-клубы это заметят", – цитирует Реброва Команда1.

Напомним, сегодня, 23 июля в 18:30 сборная Украины U-19 сыграет поединок третьего тура группового этапа юношеского Евро-2018.

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