Ребров уничтожил соперника мощным вторым таймом – Зубков стал одним из главных героев

Ференцварош уверенно разобрался с Диошдьёром в рамках 27 тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии, 27 тур

Ференцварош – Диошдьёр – 3:0

Голы: Боли, 53, Зубков, 54, Ботка, 82

Команда Реброва хотела сохранить преимущество в 9 очков над Фехерваром, который накануне одолел Кишварду. Александр Зубков и Игорь Харатин вышли с первых минут.

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Команды устроили настоящий ураган моментов в дебюте, однако точность ударов ужасала. "Отличился" и Зубков, который вывалился на свидание с голкипером, однако пробил мимо левой стойки. Диошдьёр также имел свои моменты благодаря несобранным действиям защиты "фради". Нули до перерыва откровенно удивляли, но во второй половине произошел прорыв, по крайней мере для хозяев.

Действующий чемпион за две минуты шокировал соперника двумя голами. Отличились лучшие бомбардиры команды Реброва. Сначала Франк Боли воспользовался провалом искусственного офсайда в исполнении Диошдьёра, потом Зубков роскошной дугой удвоил преимущество. Разгром подытожил центрбек Ботка – 3:0.

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