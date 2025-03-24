“К сожалению, даже после всех положительных усилий в первой встрече, благодаря крайне неудачной игре и результату вчера, мы не завоевали и не заслуживали выхода в Лигу А. Стоит отметить некоторые положительные аспекты этого противостояния, включая то, что мы боролись против очень качественной команды, которая показала свои лучшие качества во втором матче.

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Но после такого результата как вчера, эмоции прежде всего могут быть только преимущественно негативными. Хочется сделать выводы от вчерашней игры и с помощью летних товарищеских встреч начать подготовку к очень важному отбору на чемпионат мира", – написал Ребров в своем Instagram. Стоит добавить, что главный тренер отключил комментарии под этим постом.

Напомним, после домашней победы над Бельгией со счетом 3:1, наша сборная проиграла выездной матч – 0:3.

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