В заявке сборной Украины состоялась вынужденная замена: Андрей Лунин покинул расположение команды из-за травмы, сообщает официальный сайт УАФ.

Его уже заменил экс-вратарь Динамо, а ныне голкипер Аль-Шабаба из Саудовской Аравии Георгий Бущан. Добавим, что в последний раз он защищал ворота сборной Украины чуть более года назад в товарищеском матче против Польши (1:3).

Напомним, этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. "Сине-желтые" 5 сентября в польском Вроцлаве будут принимать Францию (начало в 21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00). Также в группе D есть Исландия.

