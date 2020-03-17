Ребров: У меня не было намерений возвращаться в Киев, я в Будапеште рядом со своей командой

Пандемия коронавируса не заставила главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва вернуться в Украину.

"Здоровье людей превыше всего, футбол подождет. Конечно, нам бы всем хотелось доиграть этот сезон, и мы надеемся, что ситуация стабилизируется. В клубе все с пониманием отнеслись к остановке чемпионата.

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У меня не было намерений возвращаться в Киев. Здесь, в Будапеште, моя команда, и я нахожусь рядом с ней. Да, мы прекратили тренировки, но все футболисты получили индивидуальный план работы, который будут выполнять дома. Будем следить за развитием событий, верить в лучшее и корректировать наши планы", – подчеркнул Ребров в комментарии Команда№1.

Напомним, в составе Ференцвароша также выступают два украинца – Игорь Харатин и Александр Зубков.

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