toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ребров: У меня не было намерений возвращаться в Киев, я в Будапеште рядом со своей командой

17 марта 22:52 50 Читати українською
Ребров: У меня не было намерений возвращаться в Киев, я в Будапеште рядом со своей командой
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Пандемия коронавируса не заставила главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва вернуться в Украину.

"Здоровье людей превыше всего, футбол подождет. Конечно, нам бы всем хотелось доиграть этот сезон, и мы надеемся, что ситуация стабилизируется. В клубе все с пониманием отнеслись к остановке чемпионата.

Петряк – о ситуации с коронавирусом: Я живу в колхозе – здесь спокойнее

У меня не было намерений возвращаться в Киев. Здесь, в Будапеште, моя команда, и я нахожусь рядом с ней. Да, мы прекратили тренировки, но все футболисты получили индивидуальный план работы, который будут выполнять дома. Будем следить за развитием событий, верить в лучшее и корректировать наши планы", – подчеркнул Ребров в комментарии Команда№1.

Напомним, в составе Ференцвароша также выступают два украинца – Игорь Харатин и Александр Зубков.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
Марез посоветовал Зинченко новую профессию – неожиданный выбор
17 марта
1183
Теги
коронавирус Мир Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
32
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук