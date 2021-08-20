Аль-Айн стартовал с победы под руководством Сергея Реброва в матче 1-го тура чемпионата ОАЭ. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат ОАЭ, 1-й тур

Хорфаккан – Аль-Айн – 1:3

Голы: Аль Хаммади, 48 – Лаба, 37, 74, (пен.), Отон, 88

Сергей Станиславович провел первый официальный матч во главе Аль-Айна после саги с возможным приходом в сборную Украины. Счет был открыт на 37 минуте благодаря точному удару форварда Лабы. Аль Хаммади выровнял положение сразу после перерыва.

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Матч шел к ничьей, однако Лаба стал главным героем матча. Сначала форвард оформил дубль ударом с 11-метровой отметки, а под занавес встречи ассистировал Отону. Добавим, что Аль-Айн занимает сейчас третье место в чемпионате благодаря дополнительным показателям.

Напомним, 47-летний украинский специалист возглавил Аль-Айн 6 июня. Именно он считался главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

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