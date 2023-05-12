Недавно сообщалось, что Ребров дал грекам понять, что он не заинтересован в этой работе. Приоритетом Сергея Станиславовича остается сборная Украины.

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По информации OnSports, такой ответ совсем не напугал Олимпиакос. Более того, для президента клуба именно Ребров остается приоритетным кандидатом на должность главного тренера. Новый раунд переговоров должен стартовать в ближайшие дни, когда "красно-белые" узнают, в каком именно еврокубковом турнире будут играть следующей осенью.

Стоит отметить, что владелец Олимпиакоса Эвангелос Маринакис слывет авторитарным функционером. На родине бизнесмена в разное время обвиняли в организации договорных матчей, подкупе и запугивании судей и связях с уголовными организациями. Однако даже с такой репутацией Маринакис сумел купить Ноттингем Форест. Уже 6 лет грек продолжает управлять двумя клубами.

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