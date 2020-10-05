В рамках 6-го тура венгерского первенства Ференцварош Сергея Реброва минимально одолег Академию Пушкаша (2:1) и закрепился на на второй строчке турнирной таблицы.

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Местное издание Csakfoci.hu признало украинского специалиста лучшим тренером 6-го тура.

Напомним, Ребров работает в венгерском клубе с 2018 года. Недавно украинский наставник второй раз в истории Ференцвароша вывел своих подопечных в групповой этап Лиги чемпионов, где они встретятся с Динамо.

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