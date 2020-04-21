Ребров сравнил нынешний Шахтер и "горняков" времен Луческу – легенда Динамо выбрал более сильную команду

Наставник Ференцвароша поделился мнением относительно кадрового потенциала донецкого Шахтера, в котором в свое время начинал профессиональную карьеру.

"Мне кажется, Шахтер под руководством Мирчи Луческу был сильнее. Это была состоявшаяся команда. Мирча в течение 5-7 лет создавал ее. Костяк команды был очень мощный и сыгранный. Сейчас Шахтер хорош, но есть много молодых игроков. Нужно время, чтобы они заиграли, получили опыт.

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Сейчас в чемпионате Украины стало мало легионеров. Довольно много молодых ребят, это плюс. С другой стороны, нельзя требовать от молодежи мгновенного результата. Важно, чтобы рядом были опытные ребята, которые могут помочь. Через несколько лет эта молодежь будет показывать другой уровень футбола", – рассказал Ребров в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, летом 2018-го Ребров возглавил Ференцварош, с которым уже в первый год работы стал чемпионом Венгрии.

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