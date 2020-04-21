toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Ребров сравнил нынешний Шахтер и "горняков" времен Луческу – легенда Динамо выбрал более сильную команду

13:37 53 Читати українською
Ребров сравнил нынешний Шахтер и "горняков" времен Луческу – легенда Динамо выбрал более сильную команду
Серей Ребров / ФК Ференцварош

Наставник Ференцвароша поделился мнением относительно кадрового потенциала донецкого Шахтера, в котором в свое время начинал профессиональную карьеру.

"Мне кажется, Шахтер под руководством Мирчи Луческу был сильнее. Это была состоявшаяся команда. Мирча в течение 5-7 лет создавал ее. Костяк команды был очень мощный и сыгранный. Сейчас Шахтер хорош, но есть много молодых игроков. Нужно время, чтобы они заиграли, получили опыт.

Ребров – о возвращении в Динамо: Возможен любой вариант

Сейчас в чемпионате Украины стало мало легионеров. Довольно много молодых ребят, это плюс. С другой стороны, нельзя требовать от молодежи мгновенного результата. Важно, чтобы рядом были опытные ребята, которые могут помочь. Через несколько лет эта молодежь будет показывать другой уровень футбола", – рассказал Ребров в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, летом 2018-го Ребров возглавил Ференцварош, с которым уже в первый год работы стал чемпионом Венгрии.

"Мав запрошення від Динамо і Шахтаря": українець, який підкорив Бельгію задовго до Яремчука та Маліновського

blog_ava
"Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь": Хачериди не дали разобраться с арбитром после скандального матча Динамо Брест
08:24
215
Теги
Мирча Луческу Мирча Луческу Луиш Каштру Луиш Каштру Украинцы за рубежом Шахтер Шахтер Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
43
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук