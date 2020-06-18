Ребров сравнил чемпионство Динамо с триумфом в венгерском первенстве

Украинский тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился эмоциями после досрочной победы в чемпионате Венгрии.

"Как праздновали? Не так, как в Украине. Да и гулять нам некогда. Дали команде только один выходной, ведь в субботу уже дерби с Уйпештом.

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Золотые медали с Динамо или Ференцварошем? Я никогда не задумывался, какой титул важнее – они для меня все ценные, поскольку были добыты с большим трудом. Но, как уже мной было сказано, защитить чемпионство всегда сложнее, чем завоевать его в первый раз.

Так было и в Динамо, так произошло и в Ференцвароше. Все-таки после первой победы всегда немного притупляется мотивация, но мы с этой проблемой справились. Прошли сезон очень ровно", – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, украинский специалист обеспечил Ференцварошу первое место за три тура до окончания чемпионата.

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