Чемпионат Венгрии, 29 тур

Кишварда – Ференцварош – 0:0

"Фради" имели роскошный шанс досрочно завоевать титул в прошлом туре, но не смогли обыграть Академию Пушкаша – главного конкурента в чемпионате. В отчетном туре команду Сергея Реброва ожидал поединок против Кишварды – значительно более скромного оппонента, середняка турнирной таблицы. Ференцварош в случае победы в третий раз подряд становился чемпионом Венгрии и добыл бы 32-й титул в истории клуба.

Сергей Ребров выпустил с первых минут только одного украинца. Им стал Александр Зубков, который вышел на позиции правого вингера – этот матч стал для него 50-м в футболке Ференцвароша. Игорь Харатин остался в резерве. Представители Украины были и у Кишварды – Антон Кравченко и Богдан Мельник вышли в старте, а также в основе появился уроженец Закарпатья Виктор Гей.

В первом тайме команда Реброва больше держала мяч. но остроты у ворот Кишварды было мало. Зато хозяева несколько раз беспокоили Адама Богдана – резервного кипера "Фради" – особенно с дальней дистанции, но голов до перерыва так и не было. 0:0 в первом тайме.

На второй тайм Ребров выпустил Нгуэна, который мог забивать уже на 48-й минуте, но немного не попал в дальний угол. Кишварда даже забила после розыгрыша штрафного, однако рефери зафиксировал фол против голкипера. Ференцварош значительно больше владел мячом, однако никак не мог конвертировать это в моменты. Александр Зубков покинул поле на 73-й минуте, а Игорь Харатин так и не появился.

В конце концов, лидер чемпионата так и не сумел поразить ворота Кишварды. Ференцварош набрал 66 пунктов, но даже несмотря на потерю очков, может оформить чемпионство уже завтра. Если Академия Пушкаша не победит МТК Будапешт, то команда Реброва станет сильнейшей в Венгрии за 4 тура до финиша чемпионата.

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