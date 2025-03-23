Успех в первом матче с Бельгией (3:1) необходимо закрепить и во второй игре, чтобы подняться в дивизион A. Сергею Реброву придется хорошенько поразмыслить, чтобы закрыть позицию правого защитника – там выбыли Ефим Конопля и Алексей Сыч.

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Доигрывал правым защитником Александр Зинченко, который еще и отметился ассистом в конце игры. Несмотря на то, что в расположении есть Богдан Михайличенко, именно Зинченко стоит поставить на проблемную позицию. Есть вопросы по Ивану Калюжному, который едва доиграл предыдущий поединок. Альтернативой ему является Егор Назарина из Шахтера. А Николай Шапаренко до сих пор не набрал свою форму, из-за чего куда лучшей опцией выглядит Егор Ярмолюк. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".