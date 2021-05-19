"Сергей Ребров принял решение покинуть Ференцварош и подал в отставку еще 10 февраля. Он попросил передать через своего агента, что хочет уйти в конце сезона и нам нужно искать нового тренера. Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером есть какие-то недоразумения, из-за которых он захочет уйти.

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Как ответственный президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы накануне квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет руководить командой. Конечно, мы провели анализ рынка тренеров и уже нашли нужных кандидатов, которые смогут заменить Реброва", – заявил Кубатов в интервью Origo.

Напомним, Сергей возглавил "зеленых" в августе 2018-го и за это время успел завоевать с ними три чемпионства. Ранее в прессе уже появлялись слухи, что украинский специалист покинет клуб в этом году, а претендентами на него упоминались АЕК и Кайрат. Контракт Реброва с "Фради" рассчитан до следующего лета.

К слову, вероятными преемниками украинского специалиста на тренерском мостике Ференцвароша медиа называли экс-наставника Истанбула Окана Бурука, бывшего тренера Боруссии Д Петера Штегера и коуча Зари Виктора Скрипника.

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