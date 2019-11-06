Ребров: Шевченко может возглавить клуб из топ-чемпионата, однако ему нужно завершить дело со сборной Украины

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров оценил работу Андрея Шевченко во главе сборной Украины.

"Андрей Шевченко – тот человек, который может и хочет работать каждый день. Работа в сборной – немного другая. Я рад, что он проводит огромную работу со своим тренерским штабом в сборной, качественную работу.

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Сборная Украины впервые прошла напрямую на чемпионат Европы. Это большое достижение. Шевченко – молодой тренер. Теперь он достиг такого успеха. Клубы из Европы, зная его прошлое в статусе игрока, коммуникабельность, владение языками, видят в нем перспективу. Он может возглавить один из клубов топ-чемпионатов.

Я слышал об интересе Милана. В нашей последней беседе я ему советовал остаться в сборной. Сейчас Шевченко важен там, он должен довести дело до конца. А дальше это уже будет его решение. Сейчас важно, чтобы он был со сборной и добился еще больших результатов на чемпионате Европы", – поделился Ребров в интервью Football Hub.

Напомним, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко досрочно оформила выход в Евро-2020, опередив Португалию и Сербию.

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