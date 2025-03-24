“Когда выбираешь на матч такую тактику, то показываешь, что тебе конец. Дело даже не в тактике, а в игре. Мы не создаем моменты, они у нас получаются случайно. Бельгия ничего не показала, но мы все равно обосрались, и соперник стал смелым.

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Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем. Классные у Реброва помощники. Вы вчера много испанского в нашей тактике увидели? У нас был день отбора", – сказал Леоненко для Sport-Express.

Напомним, сборная Украины проиграла Бельгии (0:3) в ответном поединке плей-офф Лиги наций. По итогам двух игр бельгийцы победили со счетом 4:3 и остались в элитном дивизионе турнира. "Сине-желтые" в следующем сезоне снова будут играть в дивизионе В Лиги наций.

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