Сергей Ребров не сможет сохранить весь список игроков, которых вызвал на первые матчи отбора ЧМ-2026.

Богдан Михайличенко переведен из резервного списка в основной, информирует пресс-служба УАФ.

Ребров довызвал игрока Динамо в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2026

Защитник Полесья заменит в заявке Александра Тымчика. Причина – травма представителя Динамо. 28-летний Михайличенко имеет в своем активе 10 матчей и 2 ассиста за сборную Украины.

Напомним, ранее Сергей Ребров довызвал вингера Динамо Назара Волошина. Этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. "Сине-желтые" 5 сентября в польском Вроцлаве будут принимать Францию (начало в 21:45 по Киеву), а 9 сентября в Баку встретятся с Азербайджаном (19:00). Также в группе D есть Исландия.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта