Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров решил показать свою принадлежность к народу Украины.

Победа в Кубке Лиги ОАЭ стала первым трофеем, который завоевал Сергей Ребров на Ближнем Востоке.

Аль-Айн выиграл Кубок лиги ОАЭ – первый трофей Реброва на Ближнем Востоке

Наставник вместе со своими двумя сыновьями вышел праздновать победу в турнире, не забыв о важном аксессуаре – флаге Украины.

Добавим, что Аль-Айн также лидирует в чемпионате ОАЭ, имея 52 очка после 21 сыгранного тура. Вторая Аль-Вахда имеет на 7 пунктов меньше.

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Serhiy Rebrov with the UAE Cup & Ukraine flag celebrating with 2 of his children pic.twitter.com/yJDqKARmMY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 4, 2022