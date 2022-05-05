Ребров с сыновьями отпраздновал первый трофей на Ближнем Востоке – патриотическая фотография
00:10 - Читати українською
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров решил показать свою принадлежность к народу Украины.
Победа в Кубке Лиги ОАЭ стала первым трофеем, который завоевал Сергей Ребров на Ближнем Востоке.
Аль-Айн выиграл Кубок лиги ОАЭ – первый трофей Реброва на Ближнем Востоке
Наставник вместе со своими двумя сыновьями вышел праздновать победу в турнире, не забыв о важном аксессуаре – флаге Украины.
Добавим, что Аль-Айн также лидирует в чемпионате ОАЭ, имея 52 очка после 21 сыгранного тура. Вторая Аль-Вахда имеет на 7 пунктов меньше.
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