Ференцварош может выйти на матч 5 тура Лиги чемпионов без главного тренера – Сергея Реброва.

Украинский специалист пропустил вчерашнюю тренировку из-за плохого самочувствия, а на пресс-конференцию после матча с Будапештом отправил ассистента, информирует Nemzeti Sport.

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Существует серьезный риск, что Ребров пропустит поединок Лиги чемпионов против Барселоны (2 декабря). Вскоре наставник Ференцвароша должен сдать тест на коронавирус, и от него будет зависеть его участие в матче. Не следует забывать и о встрече с Динамо, которая запланирована на 8 декабря.

Добавим, что Ференцварош и киевляне потеряли все шансы на плей-офф Лиги чемпионов. У команд по одному очку, поэтому остается бороться только за Лигу Европы.

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